Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации

23:27, 02 декабря 2022
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Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизацииИх должны передать весной
Германия передаст Украине семь зенитных самоходных установок Gepard, изначально предназначенных для утилизации.
Фото: Armyrecognition.com
Ранее тридцать таких ЗСУ Германия передала Украине, но семь оказались в непригодном состоянии. На данный момент мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH начала ремонт «зениток» и планирует закончить весь процесс к весне. Тогда и планируется передача техники украинской стороне.
При этом у Германии нет достаточного количества боеприпасов к ЗСУ Gepard, так как их производит Швейцария, сохраняющая нейтралитет. Производитель не выдаёт Германии лицензии на производство боеприпасов в стране.
Источник:Der Spiegel
Автор:Андрей КадуковТеги: