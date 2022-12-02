Наука и технологии
23:27, 02 декабря 2022
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Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации

Их должны передать весной

Германия передаст Украине семь зенитных самоходных установок Gepard, изначально предназначенных для утилизации.

Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации

Фото: Armyrecognition.com

Ранее тридцать таких ЗСУ Германия передала Украине, но семь оказались в непригодном состоянии. На данный момент мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH начала ремонт «зениток» и планирует закончить весь процесс к весне. Тогда и планируется передача техники украинской стороне.

При этом у Германии нет достаточного количества боеприпасов к ЗСУ Gepard, так как их производит Швейцария, сохраняющая нейтралитет. Производитель не выдаёт Германии лицензии на производство боеприпасов в стране.

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