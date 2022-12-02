Германия передаст Украине «самоходки», предназначенные для утилизации

Ранее тридцать таких ЗСУ Германия передала Украине, но семь оказались в непригодном состоянии. На данный момент мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH начала ремонт «зениток» и планирует закончить весь процесс к весне. Тогда и планируется передача техники украинской стороне.

При этом у Германии нет достаточного количества боеприпасов к ЗСУ Gepard, так как их производит Швейцария, сохраняющая нейтралитет. Производитель не выдаёт Германии лицензии на производство боеприпасов в стране.