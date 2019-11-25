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Германия перешла на сторону Huawei в конфликте с США

Разрешив компании бороться за возможность развернуть 5G-сети на территории страны
Как стало известно, в Германии были утверждены условия, которым должны соответствовать компании, желающие получить возможность развернуть 5G-сети на территории страны. В итоге главным пунктом был отмечен момент, в котором говорится о том, что участники государственных тендеров на немецкие контракты должны в обязательном порядке гарантировать, что сеть будет свободна от влияния иностранного государства. Таким образом Huawei официально получила возможность бороться наравне со всеми за возможность развернуть мобильные сети нового поколения на территории Германии.

Стоит отметить, что абсолютно все операторы связи в Германии, которая в свою очередь тесно связана торговыми отношениями с Китаем, так или иначе являются клиентами Huawei. Шутка ли — около 70% сотовых сетей в стране используют оборудование, произведенное силами именно этого китайского техногиганта. Таким образом предупреждения компаний, связанных с Huawei, о том, что в случае запрета деятельности китайского производителя на территории Германии приведет к многолетним задержкам запуска 5G и повышению затрат на миллиарды евро, оказались крайне убедительными.

Напомним, что в мае 2019 года Торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в результате чего компания потеряла возможность сотрудничать с американскими компаниями. Первое время ходили разговоры о том, что Соединенные Штаты поддержат и европейские страны, но со временем стало ясно, что все больше стран из Евросоюза примут сторону Huawei в данном конфликте, что безусловно не может не радовать фанатов бренда.