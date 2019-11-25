Германия перешла на сторону Huawei в конфликте с США

Стоит отметить, что абсолютно все операторы связи в Германии, которая в свою очередь тесно связана торговыми отношениями с Китаем, так или иначе являются клиентами Huawei. Шутка ли — около 70% сотовых сетей в стране используют оборудование, произведенное силами именно этого китайского техногиганта. Таким образом предупреждения компаний, связанных с Huawei, о том, что в случае запрета деятельности китайского производителя на территории Германии приведет к многолетним задержкам запуска 5G и повышению затрат на миллиарды евро, оказались крайне убедительными.

Напомним, что в мае 2019 года Торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в результате чего компания потеряла возможность сотрудничать с американскими компаниями. Первое время ходили разговоры о том, что Соединенные Штаты поддержат и европейские страны, но со временем стало ясно, что все больше стран из Евросоюза примут сторону Huawei в данном конфликте, что безусловно не может не радовать фанатов бренда.