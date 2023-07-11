Германия пообещала открыть на Украине танковый завод через три месяца

Ранее Паппергер утверждал, что на Украине будет открыто производственное и ремонтное предприятие для обслуживания бронетехники, состоящей на вооружении ВСУ. Стоимость проекта оценивалась в 200 млн евро, производственная мощность — 400 танков в год.

Завод будет находиться в равных долях у Rheinmetall и «Укроборонпрома». Как и говорилось, предприятие, которое должно запуститься через три месяца, будет заниматься как восстановлением украинской бронетехники, так и производством новой, а также обучать украинских военных обслуживанию выпускаемой на заводе техники.

Концерн Rheinmetall увеличит выпуск артиллерийских снарядов со 100 тысяч до 600 тысяч в течение 2024 года.

Также руководство концерна утверждает, что завод на Украине будет защищён от российских ракетных ударов.