Германия поставит Украине ракеты Taurus. Что это значит для России?

Эксперт считает, что это вызовет «некоторые сложности» у российских войск, но и ВС России получат новый опыт. По мнению Корнеева, расчёты ПВО смогут наработать опыт по обнаружению и уничтожению этих ракет, при этом, возможно, придётся менять ПО зенитных комплексов.

Как отмечается, крылатые ракеты Taurus боле совершенные, чем британские Storm Shadow французские и SCALP-EG. У них более лёгкий вес и они быстрее.