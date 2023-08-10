17:16, 10 августа 2023
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Германия поставит Украине ракеты Taurus. Что это значит для России?Сначала могут возникнуть трудности
Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил, какие могут быть последствия передачи Украине крылатых ракет Taurus, если Германия пойдёт на такой шаг.
Эксперт считает, что это вызовет «некоторые сложности» у российских войск, но и ВС России получат новый опыт. По мнению Корнеева, расчёты ПВО смогут наработать опыт по обнаружению и уничтожению этих ракет, при этом, возможно, придётся менять ПО зенитных комплексов.
Как отмечается, крылатые ракеты Taurus боле совершенные, чем британские Storm Shadow французские и SCALP-EG. У них более лёгкий вес и они быстрее.
За считанные дни работы против Taurus расчёты зенитных систем получат дополнительный опыт, обменяются им с другими подразделениями, и статус-кво восстановится.
Дмитрий Корнеев
Военный эксперт