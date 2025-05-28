Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 09:00
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Германия построит собственный центр ИИ

Компании ждут поддержки от Евросоюза
Крупнейшие немецкие компании Deutsche Telekom, SAP, хостинг-провайдер Ionos и торговая группа Schwarz ведут переговоры о создании в Германии центра обработки данных для искусственного интеллекта (BB). Они рассчитывают на участие в европейской инициативе, которая предусматривает финансирование таких проектов на сумму до 20 миллиардов долларов.
Германия построит собственный центр ИИ

© Ferra.ru

По информации СМИ, консорциум намерен побороться за право построить один из пяти центров, которые Евросоюз хочет профинансировать в рамках программы по развитию собственной инфраструктуры ИИ. Представитель Telekom заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы создать независимую технологическую платформу внутри Европы.

Основная цель проекта — дать ЕС возможность разрабатывать собственные модели искусственного интеллекта без зависимости от США и Китая. Но на пути стоят сложности: от дефицита чипов до выбора площадок и обеспечения энергетических мощностей.

Правительство Германии уже поддержало идею размещения хотя бы одного такого центра в стране. Срок подачи заявок в Еврокомиссию истекает 20 июня.

Компания Ionos подтвердила, что обсуждает проект с другими участниками и представителями немецкого правительства. Она считает инициативу важным шагом к цифровому суверенитету Европы, но подчеркивает, что остаются нерешенные вопросы.