Германия построит собственный центр ИИ

По информации СМИ, консорциум намерен побороться за право построить один из пяти центров, которые Евросоюз хочет профинансировать в рамках программы по развитию собственной инфраструктуры ИИ. Представитель Telekom заявил, что сейчас подходящий момент, чтобы создать независимую технологическую платформу внутри Европы.

Основная цель проекта — дать ЕС возможность разрабатывать собственные модели искусственного интеллекта без зависимости от США и Китая. Но на пути стоят сложности: от дефицита чипов до выбора площадок и обеспечения энергетических мощностей.

Правительство Германии уже поддержало идею размещения хотя бы одного такого центра в стране. Срок подачи заявок в Еврокомиссию истекает 20 июня.

Компания Ionos подтвердила, что обсуждает проект с другими участниками и представителями немецкого правительства. Она считает инициативу важным шагом к цифровому суверенитету Европы, но подчеркивает, что остаются нерешенные вопросы.