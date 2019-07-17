Издание также пишет, что есть вероятность отказа одной из сторон в продлении соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-3. Связывает оно это с “действиями России и иррациональностью Дональда Трампа”. Frankfurter Allgemeine считает, что Запад обязан отреагировать на действия России коллективно и противодействовать "ее угрозам". В связи с этим нужно, чтобы НАТО быстро и четко реагировало на все угрозы России, а Европа укрепляла Украину и Грузию, а не ослабляла их совместными с Россией проектами, такими, как "Северный поток-2".
Наука и технологии
Сегодня 11:59
Германия призывает прийти в боевую готовность для отпора "российской агрессии"
Попутно обвиняя Трампа в нелогичности
Согласно данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Россия не планирует отказываться от своих ракет, якобы нарушающих “Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности”. В связи с этим немецкая сторона считает, что Западу необходимо забыть про этот договор и наконец-то дать отпор “российской агрессии”.
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