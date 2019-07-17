Германия призывает прийти в боевую готовность для отпора "российской агрессии"

Издание также пишет, что есть вероятность отказа одной из сторон в продлении соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-3. Связывает оно это с “действиями России и иррациональностью Дональда Трампа”. Frankfurter Allgemeine считает, что Запад обязан отреагировать на действия России коллективно и противодействовать "ее угрозам". В связи с этим нужно, чтобы НАТО быстро и четко реагировало на все угрозы России, а Европа укрепляла Украину и Грузию, а не ослабляла их совместными с Россией проектами, такими, как "Северный поток-2".