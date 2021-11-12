Германия станет базой для американского оружия будущего против России

Сообщается, что военные новинки будут решать те же задачи, что и их предшественники времён холодной войны — ядерные ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II. Правда делать они это будут уже на совершенно ином и более современном технологическом уровне.

Так, например, наши зарубежные коллеги пишут, что в числе размещённого в Германии вооружения нашлось место перспективной ракете Precision Strike Missile (PrSM) и многофункциональной системе Typhon. Последняя вовсе способна из одной установки запускать разнообразные ракеты, такие как RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM).

Напомним, что летом 2021 года Соединённые Штаты уже демонстрировали возможный сценарий применения ракеты PrSM. Её также называют «убийцей» российских систем ПВО, таких как С-400 «Триумф».