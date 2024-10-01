Германия усилила контроль за Microsoft из-за доминирующей позиции

Опубликовано 01 октября 2024, 00:451 мин.
Германия усилила контроль за Microsoft из-за доминирующей позицииАнтимонопольный орган следит за возможными нарушениями конкуренции
Антимонопольный орган Германии сообщил о введении усиленного контроля за американской технологической корпорацией Microsoft, чтобы предотвратить возможное злоупотребление доминирующим положением на рынке. Это решение было принято в рамках закона о конкуренции, принятого в 2021 году.
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Теперь Microsoft присоединилась к технологическим гигантам, которые также находятся под усиленным наблюдением антимонопольных органов Германии.
По словам главы ведомства Андреаса Мундта, продукты Microsoft, такие как операционная система Windows, офисные приложения и облачная платформа Azure, стали незаменимыми для многих компаний, государственных учреждений и частных пользователей.
Кроме того, значительное развитие получили продукты компании в сфере искусственного интеллекта, например, Copilot и партнёрства с OpenAI.
Согласно заявлению, контроль будет распространяться на всю экосистему Microsoft. В ответ на это решение Microsoft заверила, что будет сотрудничать с органами, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию на рынке.