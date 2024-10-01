Германия усилила контроль за Microsoft из-за доминирующей позиции

Теперь Microsoft присоединилась к технологическим гигантам, которые также находятся под усиленным наблюдением антимонопольных органов Германии.

По словам главы ведомства Андреаса Мундта, продукты Microsoft, такие как операционная система Windows, офисные приложения и облачная платформа Azure, стали незаменимыми для многих компаний, государственных учреждений и частных пользователей.

Кроме того, значительное развитие получили продукты компании в сфере искусственного интеллекта, например, Copilot и партнёрства с OpenAI.

Согласно заявлению, контроль будет распространяться на всю экосистему Microsoft. В ответ на это решение Microsoft заверила, что будет сотрудничать с органами, чтобы поддерживать здоровую конкуренцию на рынке.