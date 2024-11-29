Германия вложит миллиарды евро в производство полупроводников

Опубликовано 29 ноября 2024, 17:481 мин.
Германия вложит миллиарды евро в производство полупроводниковПосле приостановки строительства завода Intel
Правительство Германии готовит значительные инвестиции в полупроводниковую отрасль, предлагая новые субсидии на сумму около 2 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на развитие современных производственных мощностей для компаний-производителей. Такой шаг предпринимается всего через два месяца после того, как Intel отложила строительство своего завода в Магдебурге стоимостью 30 миллиардов евро.
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По словам представителя Министерства экономики Германии, цель новых инвестиций — помочь производителям чипов развивать технологии, значительно превосходящие нынешний уровень. Планируется поддержка от 10 до 15 проектов в различных областях, включая производство полупроводниковых пластин и сборку микрочипов.
Эти субсидии станут частью более широкой стратегии по укреплению полупроводниковой экосистемы в Европе. Европейский закон о чипах, принятый в 2023 году, нацелен на увеличение доли Европы на мировом рынке чипов до 20% к 2030 году.