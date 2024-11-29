Германия вложит миллиарды евро в производство полупроводников

По словам представителя Министерства экономики Германии, цель новых инвестиций — помочь производителям чипов развивать технологии, значительно превосходящие нынешний уровень. Планируется поддержка от 10 до 15 проектов в различных областях, включая производство полупроводниковых пластин и сборку микрочипов.

Эти субсидии станут частью более широкой стратегии по укреплению полупроводниковой экосистемы в Европе. Европейский закон о чипах, принятый в 2023 году, нацелен на увеличение доли Европы на мировом рынке чипов до 20% к 2030 году.