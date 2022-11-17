Германия вслед за НАТО отказалась вводить бесполётную зону над Украиной

По словам немецкого политика, введение бесполётной зоны — повод для эскалации военного конфликта на Украине. В Германии считают, что даже подобный инцидент не может быть причиной введения бесполётной зоны.

«Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны на Украине», — сказано в сообщении правительства Германии.