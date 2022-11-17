Германия вслед за НАТО отказалась вводить бесполётную зону над Украиной

02:13, 17 ноября 2022
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Германия вслед за НАТО отказалась вводить бесполётную зону над УкраинойНесмотря на попытки Украины обвинить Россию
Представитель правительства Германии после инцидента с ракетами С-300, взорвавшимися в Польше заявил, что Германия вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу не видит необходимости вводить бесполётную зону над Украиной.
По словам немецкого политика, введение бесполётной зоны — повод для эскалации военного конфликта на Украине. В Германии считают, что даже подобный инцидент не может быть причиной введения бесполётной зоны.
«Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны на Украине», — сказано в сообщении правительства Германии.
Источник фото:Geopoliticalmonitor.com
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги:
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