Германия займется созданием "танка будущего" для европейских стран

Судя по имеющимся данным, немецкие и французские инженеры займутся разработкой новой основной наземной боевой системы, которая должна будет в конечном итоге заменить нынешние танки Leopard 2 и Leclerc AMX-56. Что же касательно сроков разработки и производства, то проектирования новинок должно быть закончено к 2030 году, а уже в 2035 году первые экземпляры новых танков должны поступить на вооружение армий Германии и Франции.

В дальнейшем новое вооружение поступит на “баланс” прочих европейских стран. Напомним, что танк Leopard 2, созданный еще в 70-е годы XX столетия, до сих пор стоит на вооружении армий Германии, Голландии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран.