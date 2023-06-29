Германия заподозрила Китай в шпионаже через вузы

Немецкие спецслужбы и МВД страны считают, что к научному сотрудничеству с Китаем следует относиться «крайне критически». По мнению специальных ведомств, Китай усилил экономический и научный шпионаж, поэтому подобное сотрудничество необходимо прекратить.

Министр образования Германии утверждает, что «вузы должны критически проанализировать свои связи с институтами Конфуция и выполнить свои обязательства по прекращению сотрудничества».