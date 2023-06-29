Германия заподозрила Китай в шпионаже через вузы

23:08, 29 июня 2023
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Германия заподозрила Китай в шпионаже через вузыМежвузовское сотрудничество требуют свернуть
Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявила о необходимости прекратить любое сотрудничество немецких вузов с Институтами Конфуция. В Германии насчитывается 19 таких учреждений, в которых проходит обучение китайскому языку и популяризация китайской культуры.
Немецкие спецслужбы и МВД страны считают, что к научному сотрудничеству с Китаем следует относиться «крайне критически». По мнению специальных ведомств, Китай усилил экономический и научный шпионаж, поэтому подобное сотрудничество необходимо прекратить.
Министр образования Германии утверждает, что «вузы должны критически проанализировать свои связи с институтами Конфуция и выполнить свои обязательства по прекращению сотрудничества».