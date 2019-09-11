Gett пожаловался на "Яндекс.Такси" в федеральную антимонопольную службу

”Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих”, — сообщил генеральный директор Gett Максим Жаворонков.

Gett проанализировала ситуацию на рынке онлайн агрегаторов и выяснила, что доля “Яндекс.Такси” составляет 50% , а “Везет” - порядка 20%. Представители Gett полагают, что это приведет не только к повышению средней цены на такси, уменьшению заработной платы водителей, а также к увеличению рабочего дня, что гарантирует снижению безопасности поездок.

Представители компании “Яндекс.Такси” заверили, что их сделка никак не препятствует конкуренции и не создает ограничений для работы на рынке.