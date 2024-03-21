Getty Images нашёл 19 поддельных мест на снимке с семьёй королевы Елизаветы II

Опубликовано 21 марта 2024, 00:42
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Getty Images нашёл 19 поддельных мест на снимке с семьёй королевы Елизаветы IIФото за авторством одного из членов семьи
Сервис публикации фотографий Getty Images сообщил, что его редакторы обнаружили 19 поддельных моментов на снимке почившей королевы Великобритании Елизаветы II, на котором она изображена в окружении внуков и правнуков.
Как сообщается, эта фотография авторства Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской. Алгоритмы обнаружили, а редактор-человек перепроверил и подтвердил наличие на фото изменений, выполненных с помощью цифровых технологий.
Были обнаружены несоответствия в одежде, случайные плавающие артефакты, клонированные пряди волос и головы, которые выглядели так, будто их вставили с другой фотографии из-за разницы в освещении. Разумеется, установить цель этих изменений невозможно, но такие агентства, как Getty Images, позволяют лишь минимально редактировать фотографии в своей библиотеке, чтобы избежать создания дипфейков и распространения дезинформации.