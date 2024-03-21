Getty Images нашёл 19 поддельных мест на снимке с семьёй королевы Елизаветы II

Как сообщается, эта фотография авторства Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской. Алгоритмы обнаружили, а редактор-человек перепроверил и подтвердил наличие на фото изменений, выполненных с помощью цифровых технологий.

Были обнаружены несоответствия в одежде, случайные плавающие артефакты, клонированные пряди волос и головы, которые выглядели так, будто их вставили с другой фотографии из-за разницы в освещении. Разумеется, установить цель этих изменений невозможно, но такие агентства, как Getty Images, позволяют лишь минимально редактировать фотографии в своей библиотеке, чтобы избежать создания дипфейков и распространения дезинформации.