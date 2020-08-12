Наука и технологии
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Гибкие чипы научили распознавать различные виды запахов
Ждем появления продуктовых упаковок будущего
В научном издании Nature Electronics появилась статья, в которой говорится о том, что ученым удалось научить гибкие чипы распознаванию различных видов запахов.
Судя по всему, свежую разработку можно будет использовать в различных целях, в том числе и при производстве пластиковых упаковок, способных распознавать испортившиеся продукты, находящиеся в них. Но что самое интересное, упаковка, созданная с использованием подобных чипов, крайне дешевая в производстве, что позволяет сделать ее одноразовой.
”Эта технология имеет большой потенциал: с помощью нее можно изготавливать машины обработки на недорогих гибких подложках, которые могут позволить миллиардам объектов стать «умнее» при стоимости в диапазоне центов, а не долларов”, — рассказал один из авторов исследования.