Гибкие чипы научили распознавать различные виды запахов

Судя по всему, свежую разработку можно будет использовать в различных целях, в том числе и при производстве пластиковых упаковок, способных распознавать испортившиеся продукты, находящиеся в них. Но что самое интересное, упаковка, созданная с использованием подобных чипов, крайне дешевая в производстве, что позволяет сделать ее одноразовой.

”Эта технология имеет большой потенциал: с помощью нее можно изготавливать машины обработки на недорогих гибких подложках, которые могут позволить миллиардам объектов стать «умнее» при стоимости в диапазоне центов, а не долларов”, — рассказал один из авторов исследования.