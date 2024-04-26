Гибкие электроды помогут в лечении эпилепсии и хронической боли

Существующие методы взаимодействия с периферическими нервами, которые соединяют мозг и спинной мозг, устарели, громоздки и сопряжены с высоким риском повреждения нервов. Разработанные в Кембриджском университете роботизированные нервные манжеты достаточно чувствительны, чтобы обхватывать нежные нервные волокна без какого-либо вреда.

Испытания на крысах показали, что для изменения формы манжет требуется всего небольшое напряжение, при этом они сами закрываются вокруг нерва без необходимости хирургических нитей или клея. Ученые считают, что сочетание мягких электронных исполнительных механизмов с нейротехнологиями может стать решением для минимально инвазивного мониторинга и лечения ряда неврологических заболеваний.

Электрические нервные имплантаты используются для стимуляции или блокировки сигналов в целевых нервах. Например, они могут помочь снять боль, блокируя болевые сигналы, или восстановить движение в парализованных конечностях, посылая электрические сигналы к нервам.

Манжеты настолько малы, что их можно свернуть и ввести иглой вблизи целевого нерва. При активации электрическим током манжеты меняют свою форму, чтобы охватить нерв, позволяя контролировать или изменять нервную активность.

Ученые планируют дальнейшие испытания устройств на моделях животных и надеются начать испытания на людях в течение ближайших нескольких лет.