Гибкие солнечные панели установили новый рекорд эффективности

Основной вызов в создании гибких солнечных панелей заключался в сохранении светопоглощения при уменьшении толщины кремния до 30 микрон. Учёные решили эту проблему, оптимизировав текстуру поверхности кремния и улучшив механическую прочность перовскитных слоев.

Новая солнечная панель обладает высокой гибкостью, выдерживая до 3000 циклов сгибаний на радиус всего 1 см, сохраняя при этом 98,2% своей начальной производительности. Кроме того, панель имеет высокий коэффициент мощности на вес — 3,12 Вт на грамм, что делает её идеальной для применения в легких и гибких устройствах.