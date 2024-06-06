Гибкие солнечные панели установили новый рекорд эффективности

Опубликовано 06 июня 2024, 00:33
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Гибкие солнечные панели установили новый рекорд эффективностиВ 22,8%
Ученые из Китая разработали первую гибкую солнечную панель на основе перовскита и ультратонкого кремния, которая достигла рекордной эффективности в 22,8%. Работа опубликована в журнале Science Bulletin.
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Основной вызов в создании гибких солнечных панелей заключался в сохранении светопоглощения при уменьшении толщины кремния до 30 микрон. Учёные решили эту проблему, оптимизировав текстуру поверхности кремния и улучшив механическую прочность перовскитных слоев.
Новая солнечная панель обладает высокой гибкостью, выдерживая до 3000 циклов сгибаний на радиус всего 1 см, сохраняя при этом 98,2% своей начальной производительности. Кроме того, панель имеет высокий коэффициент мощности на вес — 3,12 Вт на грамм, что делает её идеальной для применения в легких и гибких устройствах.