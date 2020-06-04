Гибкий смартфон Motorola RAZR 2 получит поддержку 5G и увеличенный дисплей

Так, информация о том, что новое поколение RAZR будет построено на базе Snapdragon 765 вместо Snapdragon 710 — это уже достаточно устаревшие данные. Куда интереснее то, что, судя по словам аналитика DSCC, Motorola RAZR 2 помимо всего прочего еще и “подрастет” — диагональ его дисплея увеличится с 6,2 до 6,7 дюймов. Таким образом, в этом плане новая раскладушка компании станет ровней Galaxy Z Flip.

К слову, именно благодаря работе на базе Snapdragon 765, устройство должно получить поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. Напомним, что судя по последним данным, Motorola RAZR второго поколения должны представить уже в сентябре текущего года. Что интересно, примерно в этот же период ожидается и анонса Samsung Galaxy Z Flip 2.