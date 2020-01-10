Гибрид самолета и вертолета впервые совершил полет без помощи человека

Прямо сейчас V-280 Valor участвует в конкурсе BBC США, в рамках которого разработчикам необходимо создать устройство на замену устаревшего многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk. В качестве основных требований к аппаратам, принимающим участие в конкурсе, было названо: крейсерская скорость, превышающая 280 узлов, и 295 крейсерских узлов для использования морской пехоты. Установлен и минимум для грузоподъемности конкурсантов — она должна составлять не менее 4,5 тонн.

Если же говорить о самом испытании V-280 Valor, то оно прошло еще в декабре прошлого года, 18 числа, на аэродроме в Арлингтоне. Но, как ни странно, разработчики рассказали о том, что оно вообще произошло лишь сейчас.