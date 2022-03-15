Гидрометцентр предупредил россиян об аномальном похолодании

По словам учёного, отклонение от нормы составит 7-10 градусов, что является очень низким значением для марта.

«Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление. Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию Европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории. В Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта — аномалии на семь-девять градусов ниже нормы. Минимальные значения — 13-18 градусов мороза. Это очень низкие температуры для марта», — отметил Вильфанд.