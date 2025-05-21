Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2025, 18:46
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Gigabyte представила мини-суперкомпьютер AI TOP ATOM на базе NVIDIA DGX Spark

Компактное устройство обеспечивает до 1000 TOPS вычислений
На выставке Computex 2025 компания Gigabyte представила свой вариант суперкомпьютера на базе платформы NVIDIA DGX Spark — AI TOP ATOM. Это устройство стало частью новой волны решений, в рамках которой NVIDIA разрешила партнерам разрабатывать собственные версии DGX Spark, отходя от единого фирменного дизайна.
Gigabyte представила мини-суперкомпьютер AI TOP ATOM на базе NVIDIA DGX Spark

© Gigabyte

AI TOP ATOM выделяется своей компактностью и предназначен для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Устройство построено на чипе GB10 Grace Blackwell, объединяющем ARM-процессор и графическое ядро NVIDIA Blackwell с тензорными ядрами пятого поколения и поддержкой формата FP4. Такое сочетание позволяет достичь вычислительной мощности до 1000 триллионов операций в секунду, что в 20−50 раз выше производительности большинства существующих NPU.

Внутри корпуса использована память LPDDR5X от Micron, а взаимодействие между процессором и графикой обеспечивается через интерфейс NVLink-C2C, который в пять раз превышает пропускную способность PCIe пятого поколения. Текущая версия устройства демонстрировалась как инженерный образец, что говорит о возможности доработок перед финальным релизом.

Gigabyte также отметила, что с помощью двух объединенных устройств AI TOP ATOM можно обрабатывать до 405 миллиардов параметров нейросетей, что делает систему потенциально интересной для обучения крупных моделей. Устройство оснащено портами HDMI, USB Type-C и ConnectX-T, а его внешний вид получился сдержанным и не рассчитан на игровую аудиторию.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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