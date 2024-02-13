GigaChat от «Сбера» успешно сдал экзамен на врача

Опубликовано 13 февраля 2024, 23:41
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GigaChat от «Сбера» успешно сдал экзамен на врачаПройдя тесты
Нейросеть GigaChat от Сбера успешно сдала экзамен по медицинским знаниям, требуемым для получения квалификации «врач-лечебник». Это было подтверждено комиссией из профессоров медицинского образования. Модель, пройдя тесты и ответив на вопросы, продемонстрировала высокий уровень подготовки на уровне выпускника медицинского вуза.
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Алгоритм был обучен на обширном датасете из 42 Гб специализированной информации, включая учебные материалы, рекомендованные для медицинских вузов, и обезличенные медицинские данные. Полученные рекомендации требуют утверждения лечащим врачом.
Сбер планирует использовать GigaChat для создания помощника врача и пациента, обеспечивая новые возможности для заботы о здоровье. Обучение модели стало вызовом для Центра медицинского образования, но результаты обнадеживают, и разработка прикладных решений для медицинских учреждений уже запланирована в этом году.
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Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
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