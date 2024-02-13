GigaChat от «Сбера» успешно сдал экзамен на врача

Алгоритм был обучен на обширном датасете из 42 Гб специализированной информации, включая учебные материалы, рекомендованные для медицинских вузов, и обезличенные медицинские данные. Полученные рекомендации требуют утверждения лечащим врачом.

Сбер планирует использовать GigaChat для создания помощника врача и пациента, обеспечивая новые возможности для заботы о здоровье. Обучение модели стало вызовом для Центра медицинского образования, но результаты обнадеживают, и разработка прикладных решений для медицинских учреждений уже запланирована в этом году.

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