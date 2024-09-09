Гигантский 2-метровый iPhone 15 Pro Max попал в Книгу рекордов Гиннеса

Это его совместный проект с известным DIY-мастером Маттью Персом, также известным как DIYPerks.

Устройство полностью функционально: на нём можно прокручивать страницы, отправлять сообщения и работать с приложениями, как на обычном смартфоне. Также у этого огромного iPhone есть работающая камера, фонарик и порт для зарядки.

Для Mrwhosetheboss этот проект стал «поворотным моментом», так как в детстве он увлекался чтением Книги рекордов Гиннеса, а теперь сам стал её участником.

Создание гигантского iPhone также приурочено к празднованию успеха его YouTube-канала, который по числу подписчиков превзошел Apple.