Гигантский 2-метровый iPhone 15 Pro Max попал в Книгу рекордов Гиннеса

Опубликовано 09 сентября 2024, 08:481 мин.
Гигантский 2-метровый iPhone 15 Pro Max попал в Книгу рекордов ГиннесаУстройство полностью функционирует
YouTube-блогер Mrwhosetheboss создал самую большую в мире реплику смартфона — гигантскую версию iPhone 15 Pro Max, высота которой составляет более двух метров.
Это его совместный проект с известным DIY-мастером Маттью Персом, также известным как DIYPerks.
Устройство полностью функционально: на нём можно прокручивать страницы, отправлять сообщения и работать с приложениями, как на обычном смартфоне. Также у этого огромного iPhone есть работающая камера, фонарик и порт для зарядки.
Для Mrwhosetheboss этот проект стал «поворотным моментом», так как в детстве он увлекался чтением Книги рекордов Гиннеса, а теперь сам стал её участником.
Создание гигантского iPhone также приурочено к празднованию успеха его YouTube-канала, который по числу подписчиков превзошел Apple.