Гинцбург: обезьяны могли заразиться вирусом оспы от грызунов

Вчера в 22:52
1 мин.
Гинцбург: обезьяны могли заразиться вирусом оспы от грызуновГрызуны — резервуар этого вируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обезьяны могли сами стать жертвой вируса оспы, заболев от укусов грызунов.
По мнению учёного, источником обезьяньей оспы могли быть грызуны типа крыс, мышей, которые являются резервуаром этого вируса. Также Гинцбург отметил, что в случае массового распространения среди людей, вирус может приобрести повышенную вирулентность — способность вызывать болезнь.
«Обезьяны сами пострадали. Скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — подчеркнул Гинцбург.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.