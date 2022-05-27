Наука и технологии
Вчера в 22:52
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Гинцбург: обезьяны могли заразиться вирусом оспы от грызунов

Грызуны — резервуар этого вируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обезьяны могли сами стать жертвой вируса оспы, заболев от укусов грызунов.
Гинцбург: обезьяны могли заразиться вирусом оспы от грызунов

По мнению учёного, источником обезьяньей оспы могли быть грызуны типа крыс, мышей, которые являются резервуаром этого вируса. Также Гинцбург отметил, что в случае массового распространения среди людей, вирус может приобрести повышенную вирулентность — способность вызывать болезнь.

«Обезьяны сами пострадали. Скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — подчеркнул Гинцбург.

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