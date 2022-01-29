Гинцбург: в Южно-Африканской Республике всегда будут появляться новые варианты вируса

Ранее в Южно-Африканской Республике был открыт новый вид коронавируса, который может стать очередной проблемой для человечества. Пока что рано говорить об этом, но Александр Гинцбург, директор НИЦ им. Гамалеи уже объяснил, с чем связано появление информации о подобном вирусе. Ученый заявил, что мутации у вирусов происходят постоянно. Однако их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению и определению вирусов. “В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите”, – объяснил свою позицию ученый.