Гиперзвуковой прорыв: создан двухрежимный реактивный двигатель GE

Гиперзвуковой полет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, требует самых современных технологий. DMRJ компании GE сочетает в себе RDC со сверхзвуковым потоком, обеспечивая устойчивый полет гиперзвуковых аппаратов. В отличие от традиционных реактивных двигателей, DMRJ эффективно работает как на низких, так и на высоких скоростях, исключая необходимость использования ракеты-носителя для достижения гиперзвуковых скоростей.

Испытания, проведенные на заводе GE в Нискаюне (Нью-Йорк), продемонстрировали простоту двигателя, отсутствие движущихся частей и его способность работать со сверхзвуковым воздушным потоком. В сочетании с достижениями GE в области материалов, электроники, 3D-печати и терморегулирования компания намерена создать практичный двигатель, работающий на скоростях выше 5 Махов и ниже 3 Махов, а полномасштабную версию ожидается представить к 2024 году.