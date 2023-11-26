ГК «Россети» разработает цифрового двойника всей энергосистемы

Компания «Россети» ищет подрядчика для создания системы информационного моделирования электрической сети (СИМЭС) на сумму 566 млн рублей. Эта система будет использоваться для более эффективного управления объектами электроэнергетики. Проект предполагает создание цифрового двойника энергосистемы, включающего более 500 тыс. подстанций, с целью оптимизации работы сети, расчёта параметров объектов в реальном времени и принятия оперативных решений.

Развитие цифрового моделирования энергосистемы позволит «Россетям» минимизировать потери, определять оптимальные места для строительства подстанций и улучшить коммерческую эффективность. Проект подразумевает внедрение платформы PC-20.ModelEditor и создание системы, способной взаимодействовать с исполнительным аппаратом и филиалами компании.

Эта инициатива является частью обширной программы цифровизации «Россетей», которая нацелена на совершенствование управления и снижение затрат. Она предоставит возможность оперативного расчёта параметров сети, ускорит техническое обслуживание и обработку запросов, способствуя повышению эффективности компании.