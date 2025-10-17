Глава Adata предсказал скачок цен на память и накопители из-за роста спроса на ИИ

По словам Саймона Чена, возможен дальнейший рост цен. Это связано, в том числе с тем, что гиганты в области ИИ и облачных технологий, такие как OpenAI, AWS и Microsoft, активно вытесняют традиционных производителей. На этом фоне оперативная память DDR4 постепенно утрачивает актуальность.

Чен прогнозирует, что дефицит производственных мощностей будет способствовать увеличению цен до 2026 года. Ожидается, что цены на DDR4 возрастут на 20–30%. Цены на DDR5 и жёсткие диски также могут вырасти, это коснётся всех типов памяти: DRAM, NAND, SSD и HDD.

Techspot отмечает, что Samsung и SK Hynix наращивают производство на 30%, однако спрос на серверы для искусственного интеллекта ограничивает поставки. Также специалисты предсказывают дефицит флэш-памяти NAND в течение десяти лет.