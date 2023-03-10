Глава Агентства кибербезопасности США обеспокоилась быстрым развитием ChatGPT и нейросетей в целом

Глава Агентства кибербезопасности США обеспокоилась быстрым развитием ChatGPT и нейросетей в целомОна считает, что всю опасность до конца ещё не осознали
Глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли на конференции CERAWeek в Хьюстоне заявила, что всерьёз обеспокоена скоростью и перспективами развития «умного» чат-бота ChatGPT и нейросетей в целом.
Фото: Wallpaperaccess.com
По её словам, эти технологии могу оказаться куда более серьёзными и опасными, чем может показаться на первый взгляд. И её как раз страшит неполное осознание последующих рисков.
Истерли считает, что ChatGPT может научиться создавать кибероружие, а технологии искусственного интеллекта в итоге могут оказаться не просто небезопасны, но могут стать грозным и глобальным инструментом.
«Следующая важная составляющая, к которой мы движемся, это ChatGPT и искусственный интеллект. Я обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии без понимания последующих рисков», — отметила Истерли в ходе выступления.