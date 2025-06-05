Глава Alphabet заявил о планах продолжать найм инженеров до 2026 года

На конференции Bloomberg Tech в Сан-Франциско Пичаи отметил, что расширение команды инженеров позволит эффективнее использовать возможности, которые открывает развитие технологий. Он также подчеркнул, что ИИ способен облегчить рутинные задачи, делая работу специалистов продуктивнее.

В то время как другие крупные IT-компании, такие как Microsoft, сокращают персонал из-за высокой стоимости внедрения ИИ, Alphabet делает ставку на сохранение и даже увеличение инженерного штата. Хотя Google также проводил сокращения в последние годы, это было частью перераспределения ресурсов.

Пичаи выразил осторожный оптимизм по поводу будущего искусственного интеллекта. Он признал, что технологии достигли успехов в таких областях, как программирование, но все еще допускают элементарные ошибки. Говорить о создании полноценного ИИ, сравнимого с человеком, пока рано.

Отдельно он прокомментировал опасения издателей о снижении трафика на их сайты из-за ИИ-функций в поиске Google. По его словам, компания стремится к тому, чтобы пользователи по-прежнему переходили по ссылкам, и подход к тестированию ИИ-ответов был нацелен на сохранение высокого качества трафика.