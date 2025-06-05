Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 16:09
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Глава Alphabet заявил о планах продолжать найм инженеров до 2026 года

Несмотря на развитие ИИ, спрос на специалистов сохраняется
Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи сообщил, что компания продолжит нанимать инженеров как минимум до 2026 года. Несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), руководство считает, что человеческий ресурс по-прежнему играет ключевую роль.
Глава Alphabet заявил о планах продолжать найм инженеров до 2026 года

© Ferra.ru

На конференции Bloomberg Tech в Сан-Франциско Пичаи отметил, что расширение команды инженеров позволит эффективнее использовать возможности, которые открывает развитие технологий. Он также подчеркнул, что ИИ способен облегчить рутинные задачи, делая работу специалистов продуктивнее.

В то время как другие крупные IT-компании, такие как Microsoft, сокращают персонал из-за высокой стоимости внедрения ИИ, Alphabet делает ставку на сохранение и даже увеличение инженерного штата. Хотя Google также проводил сокращения в последние годы, это было частью перераспределения ресурсов.

Пичаи выразил осторожный оптимизм по поводу будущего искусственного интеллекта. Он признал, что технологии достигли успехов в таких областях, как программирование, но все еще допускают элементарные ошибки. Говорить о создании полноценного ИИ, сравнимого с человеком, пока рано.

Отдельно он прокомментировал опасения издателей о снижении трафика на их сайты из-за ИИ-функций в поиске Google. По его словам, компания стремится к тому, чтобы пользователи по-прежнему переходили по ссылкам, и подход к тестированию ИИ-ответов был нацелен на сохранение высокого качества трафика.