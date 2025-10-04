Наука и технологии
Опубликовано 04 октября 2025, 20:15
Глава Amazon назвал мировой рынок ИИ пузырём

Но перспективным
В Италии на конференции Italian Tech Week глава Amazon Джефф Безос обсудил текущее состояние рынка. Он отметил, что рынок ИИ-технологий имеет явные признаки пузыря, но, несмотря на это, значительным долгосрочным потенциалом. Эту информацию приводит издание CNBC.
Безос провёл параллель между современным рынком ИИ и фармацевтическим и биотехнологическим секторами 1990-х годов. Тогда фондовый рынок этих отраслей был очень волатильным и часто не соответствовал реальным показателям эффективности. Инвесторы часто вкладывались в проекты, не проведя тщательного анализа их перспектив, что приводило к множеству неудач и банкротств. Тем не менее, этот период заложил основу для создания жизненно важных лекарств.

Безо заявил, что сегодня на рынке ИИ наблюдается большая спекуляция. Он подчеркнул важность различия между перспективными компаниями и теми, которые могут потерпеть крах. Несмотря на эти риски, он предположил, что текущий пузырь не представляет угрозы, а может способствовать появлению новых лидеров отрасли и прорывных технологий, которые окажут значительное положительное влияние на общество.

