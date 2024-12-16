Глава AMD рассказала, стоит ли ждать слияния ее компании с Intel

Лиза Су отметила, что ИИ — одна из самых значимых технологий за время ее карьеры, которая способна в корне изменить наш взгляд на мир.

По ее словам, за 12 месяцев возможности искусственного интеллекта могут увеличиться в 10 раз благодаря усилиям технологических компаний, работающих над развитием вычислительных мощностей и логических алгоритмов.

Касаясь слухов о слиянии AMD и Intel, Су категорически опровергла эту информацию, назвав её не имеющей оснований. Также она выразила уважение к главе Intel Пэту Гелсингеру, отметив сложность его работы.

Лиза Су продолжает укреплять позиции AMD на рынке, что подтверждается её признанием «Генеральным директором года» по версии TIME.