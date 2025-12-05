Глава AMD заявила о готовности платить налог за ИИ-чипы в Китай

Опубликовано 05 декабря 2025, 18:461 мин.
Глава AMD заявила о готовности платить налог за ИИ-чипы в КитайРечь идет о поставках некоторых чипов серии MI 308
Генеральный директор компании Advanced Micro Devices (AMD) Лиза Су заявила, что компания готова платить 15% налог за поставки некоторых своих ИИ-чипов в Китай. Соответствующее заявление она сделала на конференции, организованной изданием Wired в Сан-Франциско.
Су уточнила, что у AMD уже есть лицензии на экспорт в Китай части своих чипов серии MI 308. В случае их отгрузки компания обязуется выплатить установленный сбор американскому правительству.
Данная возможность возникла после августовского заявления администрации президента США Дональда Трампа. Тогда было объявлено о достижении соглашения с двумя компаниями, Nvidia и AMD, разрешающего возобновить ограниченные поставки некоторых чипов в Китай. Условием сделки стал сбор в размере 15% от стоимости отгружаемых продуктов.