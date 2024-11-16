Глава американского регулятора ужесточит контроль за криптовалютами

По словам Генслера, в США действует 10 тысяч криптовалютных токенов и только три актива — биткоин, эфир и стейблкоин — не подпадают под жёсткое регулирование. Остальные соответствуют критериям ценных бумаг и должны регулироваться, согласно законодательству.

Генслер считает — и пока занимает должность главы SEC, будет таким образом действовать, — что все криптовалютные биржи и сервисы должны быть зарегистрированы в США и исчерпывающе соблюдать требования законодательства о ценных бумагах.

Такая позиция грозит главе SEC конфликтом с Трампом из-за позиции того по криптовалютам, и даже потерей должности. Но Генслер всё равно стоит на своём.