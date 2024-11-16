Глава американского регулятора ужесточит контроль за криптовалютами

Опубликовано 16 ноября 2024, 19:301 мин.
Глава американского регулятора ужесточит контроль за криптовалютамиНесмотря на позицию Трампа
В США глава госрегулятора, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), оказался не робкого десятка. Несмотря на победу на выборах Трампа, Гэри Генслер, убеждённый государственник, заявил о своей принципиальной позиции по части жёсткого контроля за криптовалютной сферой.
По словам Генслера, в США действует 10 тысяч криптовалютных токенов и только три актива — биткоин, эфир и стейблкоин — не подпадают под жёсткое регулирование. Остальные соответствуют критериям ценных бумаг и должны регулироваться, согласно законодательству.
Генслер считает — и пока занимает должность главы SEC, будет таким образом действовать, — что все криптовалютные биржи и сервисы должны быть зарегистрированы в США и исчерпывающе соблюдать требования законодательства о ценных бумагах.
Такая позиция грозит главе SEC конфликтом с Трампом из-за позиции того по криптовалютам, и даже потерей должности. Но Генслер всё равно стоит на своём.