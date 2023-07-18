Глава американского ведомства призвал власти регулировать ИИ ради рыночной стабильности

Генслер уверен, что опасность заключается в «стадном движении», которые станет всеобщим из-за принятия схожих решений игроками рынка, поскольку базовые ИИ-модели или агрегаторы данных будут посылать одинаковые сигналы.

Глава регулятора признался, что сотрудники SEC уже изучают проблематику регулирования ИИ и дальнейшей разработки новых правил. По его мнению, все силы нужно бросить на поддержание глобальной финансовой стабильности.

«ИИ может усилить финансовую нестабильность, поскольку он может содействовать стадному движению, когда отдельные участники принимают схожие решения, поскольку получают одинаковые сигналы от базовой модели или агрегаторов данных», — заявил Генслер.