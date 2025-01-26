Глава Anthropic заявил, что ИИ поможет удвоить продолжительность жизни человека

Он заявил, что благодаря ИИ продолжительность жизни человека удвоится в течение 5-10 лет. Он также утверждает, что к 2026-2027 году системы ИИ будут превосходить людей во всех областях. По мнению Амоеди, если его прогноз сбудется, то такое положение дел может повлечь положительные изменения в сфере военной техники, увеличения рабочих мест, развитии самоуправляемых автомобилей, а также в сфере биологии и здравоохранения.

Также он отметил, что увеличение продолжительности жизни будет иметь особую значимость. Тем не менее, некоторые участники конференции раскритиковывали позицию Амоеди, в частности профессор Школы общественного здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго Стюарт Джей Ольшанский.

Учёный подчеркнул, что согласен с техномагнатом в том, что высокие технологии, включая ИИ, действительно повлияют на людей и на продолжительность жизни. Но при этом Ольшанский призвал не преувеличивать возможности технологий не придумывать невозможное.

По словам профессора, существует «много хороших научных разработок, но есть и много приукрашиваний и преувеличений, и это то, что мы должны осознавать». «Я бы хотел, чтобы одни люди перестали преувеличивать и говорить другим людям, что все они будут жить до 100, 120 или 150 лет», — заявил Ольшанский. И он, и другие исследователи считают, что, хотя «технологии и заслуживают похвалы за увеличение продолжительности жизни, которое мы наблюдаем с прошлого века, у них может быть жёсткий потолок».

Также Ольшанский подчеркнул, что учёные всё же опасаются относительно тех побочных эффектов, которые может вызвать развитие ИИ на общество.