Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2025, 19:30
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Глава Anthropic заявил, что ИИ поможет удвоить продолжительность жизни человека

За это его раскритиковал учёный
В ходе дискуссии о будущем искусственного интеллекта на Всемирном экономическом форуме в Давосе поднимался вопрос о влиянии технологий на продолжительность человеческой жизни. Своим прогнозом относительно влияния ИИ на общество поделился Дарио Амоеди, генеральный директор компании Anthropic, занимающейся разработкой ИИ.
Глава Anthropic заявил, что ИИ поможет удвоить продолжительность жизни человека

© Ferra.ru

Он заявил, что благодаря ИИ продолжительность жизни человека удвоится в течение 5-10 лет. Он также утверждает, что к 2026-2027 году системы ИИ будут превосходить людей во всех областях. По мнению Амоеди, если его прогноз сбудется, то такое положение дел может повлечь положительные изменения в сфере военной техники, увеличения рабочих мест, развитии самоуправляемых автомобилей, а также в сфере биологии и здравоохранения.

Также он отметил, что увеличение продолжительности жизни будет иметь особую значимость. Тем не менее, некоторые участники конференции раскритиковывали позицию Амоеди, в частности профессор Школы общественного здравоохранения Иллинойского университета в Чикаго Стюарт Джей Ольшанский.

Учёный подчеркнул, что согласен с техномагнатом в том, что высокие технологии, включая ИИ, действительно повлияют на людей и на продолжительность жизни. Но при этом Ольшанский призвал не преувеличивать возможности технологий не придумывать невозможное.

По словам профессора, существует «много хороших научных разработок, но есть и много приукрашиваний и преувеличений, и это то, что мы должны осознавать». «Я бы хотел, чтобы одни люди перестали преувеличивать и говорить другим людям, что все они будут жить до 100, 120 или 150 лет», — заявил Ольшанский. И он, и другие исследователи считают, что, хотя «технологии и заслуживают похвалы за увеличение продолжительности жизни, которое мы наблюдаем с прошлого века, у них может быть жёсткий потолок».

Также Ольшанский подчеркнул, что учёные всё же опасаются относительно тех побочных эффектов, которые может вызвать развитие ИИ на общество.