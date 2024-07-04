Глава Apple App Store получит место наблюдателя в совете директоров OpenAI

Такое сотрудничество — составляющая «долгоиграющего» партнёрства между компаниями. Шиллер будет присутствовать на заседаниях совета директоров OpenAI, но не сможет голосовать и принимать какие-либо решения. И, вероятнее всего, Шиллеру придётся покидать заседание в случае обсуждения общих вопросов между OpenAI и Microsoft.

Это делает положение Apple похожим на Microsoft: компании могут наблюдать и знать многое при принятии в OpenAI тех или иных решений. Но при этом Apple не вкладывается в партнёра, как это сделала Microsoft.

Ранее Фил Шиллер возглавлял в Apple отдел маркетинга. Возможно, назначение его в качестве представителя Apple в OpenAI неслучайно.