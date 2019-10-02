Глава Apple назвал продукты компании "максимально дешевыми"

Данный вопрос особенно интересен на фоне того, что в этом году Apple показала, что она вполне в состоянии исповедовать подход “разумных цен”. Так, новые сервисы Apple TV+ и Apple Arcade стоят всего по 5 долларов в месяц, недавно анонсированный iPhone 11 стоит на 50 долларов меньше, чем его предшественник в лице iPhone XR, который в свою очередь вообще рухнул в цене до 600 долларов.

”Мы всегда стараемся делать наши цены как можно ниже и, к счастью, мы смогли снизить цену на iPhone в этом году”, — рассказал Тим Кук, комментируя вопрос цены iPhone 11.