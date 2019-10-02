Наука и технологии
Сегодня 13:55
Глава Apple назвал продукты компании "максимально дешевыми"
“Apple топ за свои деньги”?
На данный момент глава Apple Тим Кук находится в рабочей поездке по Европе, в рамках которой он дает интервью различным европейским изданиям. Так, благодаря этому мы узнали, что глава Apple хочет, чтобы фирменные пластиковые карты его компании были распространены по миру не меньше, чем iPhone. Сегодня же Кук поделился мыслями, касающимися вопроса ценообразования устройств, производимых его компанией.
Данный вопрос особенно интересен на фоне того, что в этом году Apple показала, что она вполне в состоянии исповедовать подход “разумных цен”. Так, новые сервисы Apple TV+ и Apple Arcade стоят всего по 5 долларов в месяц, недавно анонсированный iPhone 11 стоит на 50 долларов меньше, чем его предшественник в лице iPhone XR, который в свою очередь вообще рухнул в цене до 600 долларов.
”Мы всегда стараемся делать наши цены как можно ниже и, к счастью, мы смогли снизить цену на iPhone в этом году”, — рассказал Тим Кук, комментируя вопрос цены iPhone 11.
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