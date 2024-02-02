Глава Apple обещал показать собственный ИИ «позже в 2024 году»

Он обещал показать и выпустить их «позже в этом году». Это заявление совпадает с прогнозами аналитиков, среди которых Марк Гурман из Bloomberg, утверждавших, что iOS 18 может стать «самым крупным» обновлением в истории операционной системы.

Тим Кук подчеркнул, что Apple продолжит инвестировать в ИИ и другие технологии, формирующие будущее, и выразил волнение по поводу предстоящего раскрытия деталей работы компании в этой области.

Несмотря на попытки аналитиков получить более подробную информацию, Кук остался сдержанным, подчеркнув стратегию компании сначала работать, а затем говорить о проделанной работе.

В последние месяцы функции ИИ, от продвинутой манипуляции с фотографиями до улучшений в обработке текста, стали важным аргументом в пользу смартфонов от Google и Samsung.

Предварительное объявление от Apple свидетельствует о том, что компания также имеет амбициозные планы по интеграции ИИ в свои платформы — iOS, iPadOS и macOS.