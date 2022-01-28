Глава Apple оценил идею жизни в виртуальной реальности

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Глава Apple оценил идею жизни в виртуальной реальностиОн видит в этом потенциал
Во время общения с аналитиками и инвесторами, посвященного доходам компании Apple за первый квартал 2022 года, генеральный директор Apple Тим Кук затронул идею "метавселенной". Отвечая на вопрос аналитика Morgan Stanley Кэти Хуберти, Кук объяснил, что Apple видит "большой потенциал в этом пространстве".
Кук пояснил, что на сегодняшний день разработчики предлагают более 14 тыс приложений в App Store, которые используют фреймворк ARKit от Apple. Эти приложения обеспечивают “невероятный опыт дополненной реальности для миллионов людей сегодня”, - сказал он. Однако при этом он уточнил, что Apple видит "большой потенциал" в этом пространстве и инвестирует соответствующие средства.
Чуть позже, отвечая на другой вопрос, Кук пояснил, что когда нужно решить, когда Apple следует выйти на новый рынок, она ищет область на пересечении аппаратного и программного обеспечения с возможными услугами. Кук не стал вдаваться в подробности, но сказал, что есть области, которые “более чем заинтересовали” Apple.
Источник: 9to5mac