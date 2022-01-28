Глава Apple оценил идею жизни в виртуальной реальности

Кук пояснил, что на сегодняшний день разработчики предлагают более 14 тыс приложений в App Store, которые используют фреймворк ARKit от Apple. Эти приложения обеспечивают “невероятный опыт дополненной реальности для миллионов людей сегодня”, - сказал он. Однако при этом он уточнил, что Apple видит "большой потенциал" в этом пространстве и инвестирует соответствующие средства.

Чуть позже, отвечая на другой вопрос, Кук пояснил, что когда нужно решить, когда Apple следует выйти на новый рынок, она ищет область на пересечении аппаратного и программного обеспечения с возможными услугами. Кук не стал вдаваться в подробности, но сказал, что есть области, которые “более чем заинтересовали” Apple.