Глава Apple отменил сериал о компании, раскрывшей миру его нетрадиционную сексуальную ориентацию

Что интересно, Кук долгое время не знал о работе над новым сериалом, сообщает 9to5Mac. При этом, если честно, было вполне логично, что он не даст зелёный свет проекту, основанному на истории компании, у которой достаточно сложные отношения с Apple.

Так, журналист Gizmodo, принадлежащей Gawker Media, в 2010 году оставил в баре прототип iPhone 4, в результате чего весь мир раньше времени узнал о том, как будет выглядеть новинка. Ещё раньше, в 2008 году, медиакомпания также раскрыла тот факт, что Тим Кук — гей. И это за шесть лет до того, как сам глава Apple открыто об этом заявил.