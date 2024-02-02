Глава Apple поделился впечатлениями от первых прототипов шлема Vision Pro

Этот опыт, по словам Кука, оказался настолько поразительным, что словами его не передать. Несмотря на первоначальную неуклюжесть и громоздкость устройства, которое Кук описал как «монстра», впечатления от использования превзошли все ожидания.

Первый прототип, представлявший собой огромное устройство с шестью экранами и выступающими камерами, напоминало скорее громоздкую машину, чем аксессуар будущего.

Несмотря на это, Кук был поражен возможностями устройства, которое позволило ему мгновенно оказаться на поверхности Луны. Этот момент стал переломным в понимании потенциала технологии дополненной реальности.

Грег Джосвиак, маркетинговый директор Apple, подчеркнул, что первое впечатление от Vision Pro часто оставляет людей безмолвными, заставляя их переосмыслить свое восприятие реальности.

Кук добавил, что технология дополненной реальности открывает новые горизонты для развлечений и работы, позволяя, например, смотреть сериалы на «экране», проецируемом прямо на потолок.