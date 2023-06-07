Глава Apple признался, что тоже пользуется ChatGPT

Несмотря на это, компания Apple и её глава Тим Кук известны своим жёстким отношением к использованию инструментов по типу на рабочих устройствах в стенах корпорации. Подобным, правда, могут «похвастаться» и другие IT-гиганты.

В то же время, несмотря на все эти оговорки, Кук без колебаний ответил на вопрос о том, использует ли он чат-бота от OpenAI, следующими словами: «О, конечно, я его использую!».

Так, хоть глава Apple и является достаточно осторожным в вопросе ИИ, он явно восхищён возможностями, которые предлагает тот же ChatGPT. Будет интересно наблюдать, во что данная история разовьётся дальше и как это отразится на будущих продуктах и услугах Apple.