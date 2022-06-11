Глава Apple рассказал о тотальной слежке и «взломе» людей компаниями в будущем

Он отметил, что когда люди постоянно чувствуют слежку, меньше делают, меньше думают о различных вещах, меняется поведение человека. «Введение новых инструментов для наблюдениея за действиями людей приведёт к переменам в их сознании», — подчеркнул Кук.

По его мнению, слежка приведёт к изменению общества в худшую сторону. В пример таких компаний Тим Кук привёл Google и Amazon, которые постоянно собирают данные пользователей.

«Совсем не дело, чтобы компания или кто-то другой, если на то пошло, могла без всякого уведомления пылесосить все ваши данные. Это меня очень беспокоит», — подчеркнул глава Apple.

Отмечается, что если не разработать принципы регулирования искусственного интеллекта, крупные компании смогут «взламывать» людей.