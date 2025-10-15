Глава Apple встретился с министром промышленности Китая

В ходе переговоров китайская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей работе Apple на местном рынке. Министр отметил, что Китай намерен и впредь создавать для зарубежных компаний, включая американскую корпорацию, благоприятные условия для ведения бизнеса.

Встреча демонстрирует важность китайского рынка для Apple. Это один из ключевых регионов, где компания не только продаёт свою продукцию, но и организует масштабное производство.

Ранее Тим Кук во время визита в Китай пообещал расширить инвестиции и укрепить сотрудничество с местными поставщиками.