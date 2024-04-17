Глава Apple встретился с президентом Индонезии для обсуждения инвестиций

Кук отметил важность индонезийского рынка для Apple и выразил заинтересованность в развитии производства в стране. Он также сообщил о планах компании по расширению академий разработчиков в Индонезии, в том числе о строительстве нового объекта на острове Бали.

Представитель Министерства связи и информатики Индонезии заявил, что визит Кука может привести к новым инвестициям Apple в страну, включая строительство завода по производству смартфонов. На данный момент компания еще не имеет официального магазина в Индонезии, и желающие приобрести продукцию Apple вынуждены покупать ее на площадках вторичной продажи.