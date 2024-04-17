Глава Apple встретился с президентом Индонезии для обсуждения инвестиций

Опубликовано 17 апреля 2024, 17:58
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Глава Apple встретился с президентом Индонезии для обсуждения инвестицийИ диверсификации поставок вне Кита
Тим Кук, глава компании Apple, встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо, чтобы обсудить возможные инвестиции в эту страну и диверсификацию поставок вне Китая. Посещение состоялось в контексте усилий администрации президента США Джо Байдена по укреплению роли других азиатских партнеров в глобальной цепочке поставок в технологической сфере.
Кук отметил важность индонезийского рынка для Apple и выразил заинтересованность в развитии производства в стране. Он также сообщил о планах компании по расширению академий разработчиков в Индонезии, в том числе о строительстве нового объекта на острове Бали.
Представитель Министерства связи и информатики Индонезии заявил, что визит Кука может привести к новым инвестициям Apple в страну, включая строительство завода по производству смартфонов. На данный момент компания еще не имеет официального магазина в Индонезии, и желающие приобрести продукцию Apple вынуждены покупать ее на площадках вторичной продажи.