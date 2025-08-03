Глава Apple заверил сотрудников в будущем успехе фирменного ИИ компании

Опубликовано 03 августа 2025, 14:151 мин.
Глава Apple заверил сотрудников в будущем успехе фирменного ИИ компанииХотя сейчас его критикуют
Инсайдер агентства Bloomberg Марк Гурман, специализирующийся на компании Apple, рассказал, что 1 августа глава корпорации Тим Кук провёл достаточно редкое совещание в Купертино, где обсудил перспективы искусственного интеллекта и представил новую линейку продуктов. Он отметил значимость ИИ наравне с интернетом и смартфонами, подчеркнув готовность компании инвестировать в эту область, назвав эту отрасль «нашей добычей».
Кук заявил, что Apple не спешит с анонсами, и зачастую не является первой в инновациях, но создаёт уникальные брендированные технологии, всё равно забирая значительную долю рынка. Встреча также затронула успехи и развитие сервиса Apple TV+ и другие темы, включая углеродную нейтральность к 2030 году и соблюдение нормативных актов, сохраняя конфиденциальность пользователей.
Касательно ИИ, пока Apple явно отстаёт от конкурентов: кроме того, что вендор выпустил Apple Intelligence позже других, результаты также оказались ниже ожиданий аналитиков. Зато заниженные ожидания аналитиков с Уолл-Стрит не подтвердились: Apple продала порядка 3 млрд айфонов по всему миру — на 10% выше ожиданий, — потому Кук и провёл столь редкое корпоративное совещание.