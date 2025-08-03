Глава Apple заверил сотрудников в будущем успехе фирменного ИИ компании

Кук заявил, что Apple не спешит с анонсами, и зачастую не является первой в инновациях, но создаёт уникальные брендированные технологии, всё равно забирая значительную долю рынка. Встреча также затронула успехи и развитие сервиса Apple TV+ и другие темы, включая углеродную нейтральность к 2030 году и соблюдение нормативных актов, сохраняя конфиденциальность пользователей.

Касательно ИИ, пока Apple явно отстаёт от конкурентов: кроме того, что вендор выпустил Apple Intelligence позже других, результаты также оказались ниже ожиданий аналитиков. Зато заниженные ожидания аналитиков с Уолл-Стрит не подтвердились: Apple продала порядка 3 млрд айфонов по всему миру — на 10% выше ожиданий, — потому Кук и провёл столь редкое корпоративное совещание.