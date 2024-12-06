Глава Apple заявил, что отправить его на пенсию должен голос в голове

Отвечая на вопрос, сколько Кук собирается провести в компании в качестве руководителя, он сказал, что уйдёт на пенсию, только когда «голос в голове» даст ему такое указание. Кук отметил, что любит свою работу и место, где работает уже весьма долгое время.

Также глава Apple рассказал, что не представляет себя на пенсии, потому что работает в Apple с 1998 года, а возглавляет корпорацию с 2011. И когда всё же оставит эту должность, сосредоточится «на следующей главе своей жизни».

«Это привилегия всей жизни — быть здесь. И я буду делать это, пока голос в моей голове не скажет: «Пора», — сказал Тим Кук.