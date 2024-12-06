Глава Apple заявил, что отправить его на пенсию должен голос в голове

Опубликовано 06 декабря 2024, 23:151 мин.
Глава Apple заявил, что отправить его на пенсию должен голос в головеИ что не представляет себя без компании
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью изданию Wired, что покинет свой пост только при одном условии.
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Отвечая на вопрос, сколько Кук собирается провести в компании в качестве руководителя, он сказал, что уйдёт на пенсию, только когда «голос в голове» даст ему такое указание. Кук отметил, что любит свою работу и место, где работает уже весьма долгое время.
Также глава Apple рассказал, что не представляет себя на пенсии, потому что работает в Apple с 1998 года, а возглавляет корпорацию с 2011. И когда всё же оставит эту должность, сосредоточится «на следующей главе своей жизни».
«Это привилегия всей жизни — быть здесь. И я буду делать это, пока голос в моей голове не скажет: «Пора», — сказал Тим Кук.