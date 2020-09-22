Глава Apple заявил об успешном переходе компании на удаленную работу

Так, в рамках данного топ-менеджером интервью на мероприятии The Atlantic Festival, было высказано много интересных мыслей. В числе прочего, Тим Кук заявил, что несмотря на переход работников Apple на удаленку, компания смогла выпустить на рынок новое поколение важных для себя устройств — iPad и Apple Watch. При этом глава яблочной компании также заявил, что руководство рассматривает возможность перехода части сотрудников на удаленную форму труда на постоянной основе.

Напомним, что прямо сейчас, согласно последним данным, от 10 до 15% персонала компании вернулось работать в офис. При этом Кук отметил, что Apple планирует оставить часть задач, решаемых внутри корпорации, для реализации в удаленном формате.