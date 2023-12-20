Глава Atlassian увидел в удалённой работе «счастье для сотрудников»

Вместо того, чтобы навязывать сотрудникам обязательное возвращение в офис, в Atlassian внедрили политику Team Anywhere, позволяющую выбирать гибридный формат работы, полную удалённую занятость или офис. Сотрудники решают самостоятельно.

По словам главы компании, это сделало сотрудников «счастливыми»: 40% сотрудников живут более чем в 2 часах езды от офиса и это вызывает соответствующие трудности. Поэтому люди предпочитают работать удалённо, по сравнению с тем, что два года назад на «удалёнке» было на 25% меньше сотрудников.